Norske alpinjenter utslått i VM – preget av dødsfallet til nær støttespiller

sport

Mandag la alpinlandslaget ut en melding på Instagram der de hedret sin tidligere servicemann som døde av kreft. Semb har vært en viktig mann for mange av jentene på europacuplaget de siste årene.

I forbindelse med tirsdagens VM-konkurranse i parallellstorslalåm ble Semb hedret. Kristin Lysdahl kjørte blant annet med initialene «TA» på hjelmen.

Etter kvalifiseringen, der alle de norske ble slått ut, var det følelser i sving.

– Han betydde mye for veldig mange. Han kjempet mot kreft lenge, og man visste at det skulle skje. Men det skjedde altfor tidlig. Det kommer som et sjokk. Han har betydd mye for meg. Vi kjører for ham i mesterskapet. Jeg hadde håpet å hedre ham litt bedre enn å ikke kvalifisere i dag, men vi kommer sterkere tilbake, sa Riis-Johannessen til NTB.

Savnet

Thea Louise Stjernesund fortalte om en mann som vil bli savnet.

– Han var ingen hvem som helst og var en mann som man ble fort kjent med. Han var en herlig mann uten filter som møtte en med åpne armer. Han var en herlig fyr og karakter å ha med seg. Tor Arvid tok imot oss og var en utrolig trygghet å ha da vi gikk fra nasjonale renn og inn i internasjonale renn. Han hjalp oss til å se annerledes på livet og ha perspektiv på ting. Det var noe sunt å ta med seg når vi kom inn i europacupen og skulle ta steget inn i verdenscupen, sa hun.

Stjernesund sier at avdøde Semb ikke bare var en vanlig servicemann.

– Han gjorde en jobb for flere. Han var med oss i bakken, han var servicemann, han var mental coach og han var sjåfør. Han var en duracellkanin når det gjelder arbeidskapasitet. Det er veldig merkelig at han ikke er her mer.

Landslagsprofilen trekker fram Sembs evne til å avlede oppmerksomheten.

– Han fant på noen streker for å avlede meg. Han gjemte utstyret mitt for at jeg skulle bli stressa over det og ikke tenke på kjøringen. Så ga han det til meg rett før start. Da kjørte jeg jo bra! Han gjorde sånne ting fordi han begynte å kjenne oss såpass godt, sa Stjernesund

Utslått

Alpinlandslaget tok farvel med Semb med følgende melding i sosiale medier:

– Hvil i fred kjære Tor Arvid. Takk for alt du har vært og gjort for oss. Din latter og omsorg skal vi alltid huske. Vi savner deg. Våre tanker går til familien i denne tøffe stunden.

Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen tok seg ikke videre til finalen i parallellstorslalåm fra blå løype tirsdag, og Thea Louise Stjernesund ble utslått fra rød løype.

Lysdahl ble nummer ti (33,83) og Riis-Johannessen nummer 14 (33,92) fra blå løype av de 26 som startet der. Stjernesund ble nummer 20 (35,17) av 26 startende i sin pulje.

Wendy Holdener fra USA var best i kvalifiseringen i blå gruppe med tiden 32,69. Meta Hrovat fra Slovenia var raskest med 32,78 i rød gruppe.

