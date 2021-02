Segberg klar for Aalesund

sport

Ifølge Segbergs agent Krister Gundersen har både Lillestrøm og Strømsgodset, samt en italiensk serie C-klubb vært på banen, skriver Eurosport.

– Han valgte AaFK fremfor flere eliteserieklubber, noe som viser at han har troen på vårt prosjekt. Han vil passe veldig godt inn i vår måte å spille på, sier trener Lars Arne Nilsen i en pressemelding fra klubben.

– Erlend er en sentral midtbanespiller med over 100 kamper for Start i Eliteserien og 1. divisjon. Han har vært kaptein for Start i flere sesonger tross sin unge alder, sier han.

Sagberg fikk sin eliteseriedebut for Start som 18-åring i 2015. Han endte med 110 kamper for klubben før han takket nei til ny kontrakt etter fjorårssesongen.

Aalesund og Start endte på de to nedrykksplassene i Eliteserien i fjor. Dermed skal Segberg spille minst to kamper mot gamleklubben kommende sesong.

