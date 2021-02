sport

Solbakken mottok to tunge forfall for halvannen måned siden. Omar Elabdellaoui skadet øynene etter å ha blitt truffet av fyrverkeri. Han er ikke aktuell for spill denne sesongen.

Sander Berges lårskade kom i desember. Han antas tilbake på banen i april. Duoen ville trolig vært med i startoppstillingen i Solbakkens første kamper.

– Rune (Almenning Jarstein) har vært veldig god etter at han kom tilbake. Det er jo bra. Martin (Ødegaard) er garantert spilletid med tanke på at europacupen også begynner. Det gir mange kamper for Arsenal, og det er gunstig, sier Solbakken til NTB.

Jarstein er tilbake som førstekeeper i Hertha Berlin etter vel et halvt år som reserve. Ødegaard ble for noen uker siden utlånt til Arsenal fra Real Madrid.

Arsenal spiller borte mot portugisiske Benfica torsdag i europaligaen. Allerede tre dager senere venter hjemmekamp mot Manchester City i Premier League.

Holder seg?

– (Alexander) Sørloth har spilt mye mer i det siste. Vi får se. Og så fikk jo (Joshua) King 30 minutter søndag. Så det ser ok ut med tanke på spilletid for flere nå. Så er det å håpe at det fortsetter, sier Solbakken.

Troppen til kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro offentliggjøres 15. eller 16. mars. Nederland er favoritt i puljen.

Det er svært uklart hvor kampene skal spilles. Koronapandemien skaper store utfordringer.

– Jeg får ikke påvirket dette og bruker ikke mye energi på det, sier Solbakken til NTB om uklarhetene rundt spillesteder i mars.

Han erstattet Lars Lagerbäck som landslagssjef. Det skjedde i desember.

Norge har ikke spilt et A-landslagssluttspill for menn siden EM i 2000.

(©NTB)