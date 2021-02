Williams klar for semifinale i Australian Open

sport

Det betyr at hun er ett steg nærmere sin 24. grand slam-tittel.

Williams, som er rangert som nummer elleve i verden, vant overlegent over Halep med 6-3, 6-3.

Halep er for tiden rangert som nummer to i verden, like bak hjemmehåpet Ashleigh Barty som kom inn i Australian Open som storfavoritt.

På veien til semifinalen har Williams slått andreseedede Halep og nummer sju i verden, hviterussiske Aryna Sabalenka.

I semifinalen står japanske Naomi Osaka på motsatt side av nettet. Osaka, som er ranket som nummen tre i verden, har gått gjennom turneringen relativt overlegent, der hun kun har tapt ett sett.

De to resterende kvartfinalene spilles natt til onsdag norsk tid. Der skal nevnte Ashleigh Barty opp mot tsjekkiske Karolina Muchova om en plass i semifinalen. I den andre kvartfinalen møtes to amerikanere i Jennifer Brady og Jessica Pegula.

