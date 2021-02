Lægreid vant følelsesladd VM-gull: – Det er helt magisk

sport

Lægreid gikk godt i sporet og skjøt fire fulle hus. Ingen kunne gjøre noe med den norske kometen som vant sitt andre VM-gull i Pokljuka og sitt første gull individuelt.

Han var 16,9 sekunder foran Arnd Peiffer i mål, etter å ha tapt 23,9 sekunder til tyskeren fra siste skyting og til mål. Peiffer tok sølv og med det sin 16. VM-medalje. Han har fem gull fra tidligere.

– Det er helt magisk, det er en drømmedag, sa en mektig sliten Lægreid til NRK i målområdet etter gullet.

– En drømmedag

– Det er helt magisk, det er en drømmedag. Det er vanskelig å si hvor mye dette betyr, jeg har hatt en fantastisk sesong, men dette er toppen av kransekaken. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på det, fortsatte han.

– Jeg var kjemperedd for at det skulle ryke når jeg fikk beskjed om at forspranget krympet så mye, og jeg visste det var et parti jeg kom til å tape i. Det var en anstrengelse, og det skal bli godt med noen rolige dager, sa Lægreid.

Johannes Dale så lenge ut til å være en het vinnerkandidat, men den ene bommen på første stående skyting ble skjebnesvanger. Dale tok bronse og noterte seg for sin første individuelle VM-medalje.

– Det var et av mine beste skiskytterløp. Det var vanvittig deilig å få skutt bra også, sa Dale til NRK.

Thingnes Bø nummer fem

Johannes Thingnes Bø åpnet med fullt hus og en solid ledelse ut fra første skyting, men bommet ett på første stående og ett på siste stående og fikk totalt to tilleggsminutter.

Han endte på femteplass.

– Det er medalje jeg går for, og det var det jeg hadde troen på. Jeg gjør et kjempebra løp og er offensiv og leverer en bra prestasjon på skyting, men jeg ser klart hvor jeg bommer på stående. Det er for dårlig når jeg følte meg i «sniper-modus». Men jeg er på riktig vei. Jeg sitter igjen med en positiv følelse, selv om jeg ikke sitter igjen med medalje, sa Thingnes Bø.

Tarjei Bø fikk 20-kilometeren sin ødelagt allerede på første skyting med tre tilleggsminutter. Totalt ble det seks bom på Bø, som endte langt nede på resultatlistene.

(©NTB)