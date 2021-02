sport

Den positive testen bekreftes på klubben egne nettsider.

Posch er den tiende spilleren i klubben som har blitt smittet av koronaviruset.

Klubben opplyser at forsvareren vil gå i isolasjon, og at det ikke var noen flere positive tester under den regelmessige testingen av spillere og støtteapparat.

Kampen mot Molde vil gå som normalt senere torsdag.

(©NTB)