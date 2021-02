Solskjærs United banket Real Sociedad i sjansefest

sport

Playmakeren Bruno Fernandes scoret to ganger for United i en kamp der det fort kunne ha blitt enda flere scoringer. Særlig i første omgang ble det skapt store sjanser av begge lag.

Etter pause løsnet det ordentlig for United, som kontret Real Sociedad i senk og utnyttet svakt forsvarsspill hos hjemmelaget.

– Vi scoret noen bra mål og spilte fin fotball. Vi fortjente å vinne, men kanskje ikke med fire mål. På kvelder som dette, der vi finner rommene, kan vi være et farlig lag, sa Solskjær til BT Sport etter kampen.

Etter at Fernandes hadde scoret to ganger, punkterte Marcus Rashford da han løp fra forsvaret og satte inn 3-0 etter 64 minutter.

Senere fikk Uniteds Daniel James et mål annullert for en hårfin offside. Han fikk imidlertid sin revansj da han parkerte La Real-forsvaret og gjorde 4-0 på overtid.

Kaotisk

I starten lignet oppgjøret mer en basketballkamp enn en fotballkamp, med store sjanser i begge ender. Før tre minutter var spilt hadde både Adnan Januzaj, Alexander Isak (Real Sociedad) og Rashford vært nær scoring.

Solskjær mener at Uniteds plan fungerte utmerket.

– Vi snakket om det før kampen, at vi må finne tilbake til oss selv. Angripe raskere, se hvor sjansene er. Og siden vi var bortelag (kampen ble spilt i Torino), visste vi at målene ville telle mer for oss. Hvorfor ikke ta en sjanse framover og heller risikere et par mål bakover?

Rashford bommet igjen alene med keeper etter 18 minutter, og gjestenes målvakt Álex Remiro var meget solid fram til det glapp på 0-1-målet i det 27. minuttet.

Fernandes var i løpsduell med to La Real-forsvarere, og da målvakten kom ut, presterte han å kollidere med begge sine medspillere, og Uniteds midtbanemann kunne trille den løse ballen i mål.

Spanjolene var bedre etter baklengsmålet og hadde kanskje fortjent en scoring før pause, men de lyktes ikke mot Uniteds gode målvakt Dean Henderson.

Best

I annen omgang var det klasseforskjell på lagene, og United framsto meget solid defensivt. Det samme kan man ikke helt si om gjestene.

Fernandes var helt på offsidegrensa da han økte til 2-0 etter 56 minutter, men målet ble godkjent etter en VAR-sjekk.

Seks minutter senere ble Real Sociedad nådeløs straffet av en United-kontring der forsvaret ikke helt hang med og måtte se Rashford komme alene med Remiro.

Mye av luften gikk ut av vertene etter at de kom tre mål bak. United skapte nye, store muligheter, men Remiro forhindret et større nederlag.

På tampen fikk Amad Diallo sin debut for United. Den lovende 18-åringen erstattet Mason Greenwood og fikk prøve seg i Europa.

Returkampen i europaligaens 16-delsfinale spilles på Old Trafford neste torsdag. Der bør United ta seg videre uten problemer.

