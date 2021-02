Granerud disket fra historisk verdenscupseier

sport

Granerud fikk noen minutter glede seg over det han trodde var sin 12. verdenscupseier både i sesongen og karrieren. Ingen norsk mann har tidligere vunnet så mange.

Etter utstyrskontrollen i Rasnov kom imidlertid beskjeden om at han var diskvalifisert for ureglementert hoppdress, og dermed gikk seieren til japanske Ryoyu Kobayashi.

– Veldig trist, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NTB på telefon rett etter at avgjørelsen kom.

– Det er klart det er kjedelig når man finner ut at dressen er for stor. Den var litt stor i hofta, og det er selvfølgelig veldig kjipt, sa Granerud selv i et intervju på hopplandslagets Twitter-konto.

– Jeg følte at jeg leverte to veldig gode hopp og tok ut det jeg er god for. Det er kjedelig at resultatet ble slik, men vi får bare fikse på dressen og prøve på nytt.

Kortvarig glede

Granerud var i delt ledelse med østerrikeren Manuel Fettner etter å ha hoppet 94 meter i første omgang. I finalen landet han på 96,5 meter, og med høye stilpoeng endte han to poeng foran Kobayashi.

Gleden varte ikke lenge. Granerud ble en av fire utøvere i fredagens renn som ble diskvalifisert på grunn av hoppdressen. Markus Eisenbichler, som er nummer to i verdenscupen totalt, led samme skjebne.

Granerud beholder poengene fra første omgang og endte på 29.-plass, plassen foran Eisenbichler. Dermed økte han også fredag ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Kobayashi ble stående som vinner 1,6 poeng foran Kamil Stoch og 2,2 foran Karl Geiger.

Må vente på rekorden

Daniel-André Tande ble nummer seks, Robert Johansson nummer 11 og Marius Lindvik nummer 13. Tande hadde det fjerde beste hoppet i finaleomgangen.

Med seier ville Granerud vært første norske mann med 12 verdenscupseirer i hopp, men nå deler han fortsatt rekorden på 11 med Roar Ljøkelsøy.

Fredagens renn var det siste individuelle før VM. Lørdag er det blandet lagkonkurranse.

– Motivasjonen til lørdagens renn er god. Når det gjelder rekorden får jeg får prøve på nytt etter VM, sa Granerud.

Han har tatt alle de 11 seirene i vinter. Granerud viste at det fortsatt ikke er noe å utsette på hoppformen, og han vil bli kjempefavoritt i VM.

(©NTB)