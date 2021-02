Idrettsforbundet tar grep etter at Stiftelsen VI sa opp avtale – Raja vil ha straksrapportering

sport

Det sier han til NTB etter at det fredag ble kjent at Stiftelsen VI har sagt opp avtalen med Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen som følge av misnøye med fordelingen av midlene.

– I brevet av 18. desember skrev vi eksplisitt at tilskuddet skulle dekke merkostnader ved utsettelse av olympiske og paralympiske leker. Forutsetningene fra regjeringens side er at det er likestilling i Norge, og det handler ikke bare om kjønn, sier Raja om tilskuddet på 20,5 millioner kroner.

– Det skulle rapporteres om tildelingen innen april, men jeg har i kveld meddelt at jeg vil ha en straksrapportering om hvordan de har brukt midlene. Jeg blir forbauset og skuffet hvis det viser seg at våre paralympiske utøvere ikke ble tilgodesett.

Det var idrettsforbundet som i en pressemelding fredag meldte at Stiftelsen VI har sagt opp avtalen. Stiftelsen har siden opprettelsen i 2018 vært den viktigste eksterne partner for norsk paraidrett.

NIF gjør det klart at forbundet har gjennomført samtaler med VI-stiftelsen i håp om å finne en løsning. Forbundet medgir også feil i fordelingen og vil forskuttere midler for å hjelpe kandidater til Paralympics-deltakelse i forberedelsene til lekene i Tokyo.

Beklager

– NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon. Det er overhodet ikke intensjonen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldingen.

Han forklarer at det meste av kostnadsøkningen er knyttet til særforbundenes drift av olympiske og paralympiske landslag, og at 80 prosent av den første ekstrabevilgningen derfor ble fordelt direkte til særforbundene.

– På bakgrunn av kartlagte behov har NIF valgt å bruke resterende midler til å støtte den utøvergruppen med størst akutte likviditetsutfordringer knyttet til satsingen mot OL og PL. Dette er utøvere og lag i hovedsak fra idretter med begrenset kommersielt potensial i Norge, som kun mottar ordinære Olympiatopp-stipender.

Utøvere som mottar VI-stipender i tillegg til Olympiatopp-stipendene ble vurdert til å stå bedre rustet likviditetsmessig.

Erkjenner feil

– NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både olympisk og paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde, fortsetter Øvrebø.

NIF lover å forskuttere støtte fra egne midler i påvente av en forventet tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet. Denne vil bli vurdert uavhengig av bevilgninger fra VI-stiftelsen.

– I kraft av vår rolle som Norges Paralympiske Komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo mottar sin rettmessige økonomiske og sportslige støtte inn mot lekene, sier toppidrettssjefen.

Raja sier til NTB at han er glad for å høre at idrettsforbundet tar selvkritikk.

– Det er bra, men jeg vil ha en skriftlig rapport. VI har skrevet tydelig at bevilgningen er både til OL og Paralympics, og vil vite hvordan pengene er brukt, sier han.

– Først får idretten redegjøre, så får vi se hva slags reaksjoner vi skal komme med.

(©NTB)