Sällström ga Finland EM-billett på overtid

Vinneren av fredagens kamp i Helsingfors ville også bli gruppevinner. Med uavgjort ville spenningen levd videre til de avsluttende kampene tirsdag. Da spiller Finland borte mot Kypros, mens Portugal møter Skottland samme sted.

Frankrikeproffen Sällström (Paris FC) utløste spenningen og sørget for at 11 av de 16 plassene i sluttspillet i England sommeren 2022 nå er fordelt. Finland er femte nordiske lag som kvalifiserer seg, etter Norge, Sverige, Danmark og Island.

Spania kvalifiserte seg torsdag med 13-0-seier borte mot Aserbajdsjan i en kamp der spissduoen Esther González og Jennifer Hermoso scoret fem ganger hver.

Østerrike nær EM

Alle de ni gruppevinnerne er nå klare. Island er EM-kvalifisert som en av de tre beste toerne, mens ytterligere to lag blir EM-klare som toere når de siste gruppekampene spilles tirsdag og onsdag.

Finlands seier betyr at det nesten er sikkert at Østerrike blir EM-klar som en av de tre beste toerne. Portugal må slå Skottland med minst 14 måls margin for å hindre det.

Østerrike kunne dermed glede seg fredag selv om laget tapte 1-6 for Sverige i en landskamp på Malta.

5. mars er det trekning av toeromspillet, der de øvrige seks gruppetoerne skal gjøre opp to og to om de tre siste EM-plassene.

Pause for Norge

Norge vant seks av seks kamper i kvalifiseringen med 34-1 i målscore. Hjemmekampene mot Hviterussland og Færøyene, som ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner, vil ikke bli spilt.

Selv om det for tiden er samling og kamper for de fleste landslag, har Martin Sjögren ikke fått anledning til å samle sitt norske landslag siden oktober i fjor.

