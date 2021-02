Mutant-frykt i Oberstdorf før VM: Alle må koronatestes minst hver annen dag

sport

Alle involverte fikk lørdag beskjed om at de i tillegg til PCR-tester hver sjette dag, må avlegge antigenprøver annethvert døgn under hele VM-perioden.

I tillegg må hver enkelt også levere inn et helseskjema hver dag. Dette skjer på digitale plattformer.

Det er myndigheten i regionen Bayern som på kort varsel har kommet opp med nye retningslinjer. Bakgrunnen er det som kalles «trusselen fra mutantvirus» og usikkerheten rundt hva disse kan føre med seg.

Det gjorde at testprotokollen ble utvidet på et møte fredag. Det er satt opp tre teststasjoner og et laboratorium for analyser i Oberstdorf.

I VM-byen er alle restauranter, kafeer og barer stengt for annet en henteservice. Det er krav om bruk av munnbind på offentlig transport, i VM-arenaene, i fellesområder på hoteller og i matbutikker og apotek.

VM arrangeres i perioden 24. februar og 7. mars.

