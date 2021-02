Røiseland berget stafettgullet etter skytetrøbbel: – Utrolig deilig

sport

Det ble tre bom på liggende skyting for Røiseland. Ett bomskudd til ville sendt henne ut i strafferunden, og i så fall hadde det ikke blitt gullfest på de norske skiskytterjentene.

Men hun klarte å treffe på alle ekstraskuddene, og inn til siste skyting kom Røiseland sammen med ukrainske Olena Pidhrusjna. Etter den elendige liggendeserien brukte Røiseland bare ett ekstraskudd på stående.

Pidhrusjna brukte mer tid på sin serie og var ti-elleve sekunder bak Røiseland. Froland-løperen slet på sisterunden og så mektig sliten ut, men klarte akkurat å holde unna for Tyskland og Ukraina.

– Det er så utrolig deilig, sa Røiseland etter gullet i Pokljuka.

Dermed ble det et nytt gull for Norge, som også vant fjorårets kvinnestafett i Anterselva. Norge har vunnet seks stafettgull for kvinner etter at øvelsen først kom på VM-programmet i 1984.

Norge har i tillegg vunnet fem av de siste sju VM-stafettene.

God start

Ingrid Landmark Tandrevold åpnet med fullt hus på liggende skyting. Deretter ble det ett ekstraskudd på stående.

Lisa Vittozzi gikk en glitrende førsteetappe for Italia og vekslet 16 sekunder foran Tandrevold på 2.-plass.

– Vi hadde veldig lyst til å få en god start. Jeg og Tiril lovet hverandre at vi skulle gå sisterunder alt vi kunne. Vi skulle virkelig kjempe om sekundene, sa Tandrevold til NRK etter sin etappe.

På den neste etappen hentet Tiril Eckhoff inn Michela Carrara etter bare drøye to kilometer. De to kom sammen inn til liggende skyting, der Eckhoff måtte bruke to ekstraskudd. Likevel gikk hun ut i ledelse.

Eckhoff økte på mellomrunden og kom alene inn til stående skyting. Der brukte hun ett ekstraskudd og var 12,1 sekunder foran Anaïs Chevalier-Bouchet. Til veksling var Norge 25,1 sekunder foran Hviterussland.

God Lien-etappe

Ida Lien måtte ty til ett ekstraskudd på liggende skyting og var bare 8,3 sekunder foran Hanna Sola etter femte skyting.

Lien brukte to ekstraskudd på stående, og etter seks skytinger var Darja Blasjko fra Ukraina ny leder. Da var det rundt ti sekunder ned til Norge. Lien gikk en gnistrende sisterunde og sendte Røiseland først ut på ankeretappen.

– I dag var det bare fælt. Jeg hadde nerver for å gå en stafett, så jeg merket da jeg sto på start, at jeg rista og var nervøs, sa Lien.

– Det Ida gjør i dag, er så sterkt. Hun går ifra de rutinerte og de som går fort på ski. Det Marte driver med på siste er helt rått, sa Eckhoff til NRK etter at gullet var i boks.

– Det viser at hun er beinhard i hodet. Er det noen som klarer dette, er det henne, sa Røiseland om Lien etter gullet.

Røiseland åpnet med to bom på liggende skyting før hun begynte å skru. Det hjalp ikke – også neste skudd ble bom. Likevel klarte hun å unngå strafferunde med å sette alle ekstraskuddene.

På stående skyting ble det bare én bom. Det sørget for norsk gull.

(©NTB)