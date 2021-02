Elverum reddet uavgjort med scoring i sluttsekundene

sport

På stillingen 33-34 tok Elverum timeout, la en god plan og sørget for at Pettersen kunne sette utligningen med tre sekunder igjen.

Dermed unngikk Elverums sitt åttende tap i denne sesongens mesterliga, og holder dermed 7.-plass i gruppe A, poenget foran nettopp Vardar.

Elverum hadde ikke spilt kamp siden 21. desember da det ble stortap mot Kielce torsdag. Søndag reddet laget altså sitt første poeng i 2021.

Lagene fulgte hverandre fra start, og Vardars 12-10-ledelse i det 12. minutt var eneste gang det var mer enn ett mål mellom lagene i første omgang. Ved pause ledet Elverum 21-20.

Etter pause hadde hjemmelaget for det meste føringen, og da keeper Marko Kizic stengte buret halvveis i omgangen fikk Vardar en luke. Etter å ha ligget under 26-30 kom Elverum tilbake, og etter tre strake mål fra Luc Abalo, straffemål og skudd i åpent mål var lagene like langt på 31-31.

Vardar gikk opp i 34-33 med under to minutter igjen, men Elverum ga seg ikke.

Videre uansett

Som følge av en rekke koronautsatte kamper har Det europeiske håndballforbundet (EHF) bestemt at alle lagene går videre til åttedelsfinalen. Dermed blir oppgaven til Elverum å få en så god posisjon i gruppa som mulig for å unngå de aller tøffeste lagene i neste runde.

I utgangspunktet ville Elverum ha røket ut med 7.- eller 8.-plass i gruppespillet. I stedet blir de tidenes første norske herrelag i cupspillet i den gjeveste europacupen. Hvilken plass Elverum ender på vil avgjøre hvilket lag de møter i åttedelsfinalen. Med 7.-plass vil de unngå Barcelona, som har vunnet samtlige av sine kamper i gruppe B.

Lagene møter hverandre igjen allerede onsdag i det som kan bli en helt avgjørende kamp for hvem østerdølene møter i sluttspillet. Elverum skal dessuten møte Porto 4. mars, et lag de fremdeles kan hente inn i gruppespillet.

(©NTB)