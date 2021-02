Solevåg første norske verdensmester i slalåm på 24 år: – Har ikke sunket inn ennå

sport

På en norsk jubeldag tok Henrik Kristoffersen bronsen.

Solevåg kjørte en vanvittig finaleomgang etter å ha vært nummer tre etter første omgang. Gullet var sunnmøringens første individuelle VM-medalje.

– Det har ikke sunket inn ennå. Jeg skal nyte dette. Det blir godt å lukke igjen døra på hotellrommet, sa han til NTB etter å ha pratet med medier fra alle verdenshjørner og før han steg opp på pallen og mottok gullmedaljen.

Deretter ventet en kort pressekonferanse og dopingtest for Norges største gullhelt i alpin-VM. Tidligere i uken var han også en del av det norske laget som vant lagkonkurransen i parallellslalåm.

Hylles

Adrian Pertl ledet etter første omgang, og østerrikeren kjørte godt som sistemann ut. Men grønne tall ble etter hvert til røde, og til slutt endte han 0,21 sekunder bak Solevåg. Pertl måtte nøye seg med sølvet.

– Han imponerte stort. Det var sterkt av ham å ta sølv, sa Solevåg om Pertl.

Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fra sjetteplass til bronsen med en god 2. omgang. Det var Kristoffersens første VM-medalje i slalåm.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen. En utrolig bra norsk dag. Er man på pallen, skal man stort sett være fornøyd. Det er jeg i dag. Jeg prøvde alt jeg hadde, sa Kristoffersen.

– Jeg tar av meg hatten for Sebastian. Han har jobbet veldig hardt for dette, sa Kristoffersen til NTB og la til:

– Jeg unner Sebastian dette for alt det er verdt. Vi har trent sammen i ekstremt mange år og bodd sammen på hotellrom. Vi har hatt oppturer og nedturer sammen. Vonde stunder og gode stunder. Vi kjenner hverandre veldig godt. Det er utrolig kult, sa bronsevinneren.

Reddet rekken

VM-gullet til Solevåg var det første til en norsk alpinist i slalåm siden Tom Stiansen i 1997. Inntil søndag var Lasse Kjus' sølv fra 1999 den siste norske VM-medaljen i disiplinen.

– Jeg kjenner Tom godt, og vi snakker mye sammen. Kanskje skal jeg ta over 71 grader nord, sa Solevåg spøkefullt om Stiansen, som leder det populære TV-programmet.

Norge har tatt minst én individuell medalje i hvert eneste alpin-VM siden 1989. Rekken sto i fare under mesterskapet i Cortina, men suksessen på siste dag berget den – attpåtil med to norske medaljer. Solevåg var glad for å dele pallen med Kristoffersen.

– Ekstremt kult. Vi har stått utrolig mye på ski sammen, sa Solevåg.

Solevåg har vært med i verdenseliten i mange år, men først i vinter har det løsnet for alvor. I januar tok han sin første verdenscupseier da han vant slalåmrennet i østerrikske Flachau.

(©NTB)