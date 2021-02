Toppserien må utsette sesongstarten: – Det er kritisk

sport

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine nettsider.

Toppklubbene på kvinnesiden fikk beskjed om utsettelsen i et informasjonsmøte med NFF mandag.

Noen ny dato for oppstart er så langt ikke besluttet, men det jobbes på spreng med ulike scenarioer.

– Vi vil i løpet av uken gå i dialog med Toppfotball Kvinner og klubbene, og tar sikte på å lande ny dato for seriestart innen fredag, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, legger overfor NTB ikke skjul på at det er svært utfordrende å skulle lande en ny dato uten å vite når treningskamp-aktiviteten kan gjenopptas.

– Det er veldig, veldig krevende. Men likevel kan vi ikke bare avvente. NFF har allerede jobbet med forskjellige scenarioer. Nå handler det om å få en diskusjon med klubbene og lande en løsning alle er komfortable med, sier hun.

Treningskamp-trøbbel

Grepet med å utsette seriestarten kommer i kjølvannet av at det i øyeblikket er forbud mot treningskamper. Forbudet kom samtidig med at regjeringen før helgen anbefalte videre stopp i seriespillet for toppidretten.

20. mars var tiltenkt sesongstart for Toppserien og 1. divisjon for kvinner. Dersom den datoen skulle vært holdt fast ved, ville det knapt blitt rom for å spille treningskamper før første serierunde.

Det var ikke et alternativ, ifølge fotballtoppene. Mandagens beslutning om utsettelse var således unngåelig, ifølge Hege Jørgensen.

– Det er det som blir konsekvensen av utsettelsen av treningskampene. Vi er avhengig av en oppkjøring som er medisinsk forsvarlig, sier hun.

NFF-generalsekretær Bjerketvedt er også tydelig på at en periode med treningskamper er helt avgjørende. Han sier at forbundet hele veien har vurdert det som nødvendig å kunne spille treningskamper i minst fire uker før oppstart for å få god nok oppladning.

Risikerer tett kampprogram

Fotballtoppen varslet allerede i et intervju med NTB fredag at seriestarten for de to øverste divisjonene på kvinnesiden var i fare.

Hege Jørgensen vil ikke forskuttere hvilken dato første serierunde nå blir spilt på. På spørsmål om det er nærliggende å skyve oppstarten så langt at man føler seg temmelig trygg på at treningskamp-perioden kan gjennomføres, svarer hun:

– Problemet er at vi da vil få et veldig tett kampprogram. Disse tingene vil være diskusjonen nå framover. Vi må få noen signaler fra myndighetene, sier Jørgensen.

Hun sier videre at fotballen tidligere har vist at den har en smitteprotokoll som fungerer.

Toppfotball-lederen er urolig for konsekvensene av at man nå ikke kommer i gang med serien som planlagt.

– Jeg er bekymret på vegne av spillerne. Det er sårbart, og spesielt sårbart på kvinnesiden. Det er kritisk. Vi må sammen med politikerne finne en løsning som også de er trygge på, sier Jørgensen.

Det er varslet et møte mellom statsminister Erna Solberg og idrettspresident Berit Kjøll 3. mars.

(©NTB)