Uefa avlyste aldersbestemte EM-turneringer

sport

Uefa-styret kom til at det med dagens reiserestriksjoner som følge av viruspandemien ville bli vanskelig å gjennomføre kvalifiseringsturneringene. Tidligere er det besluttet å avlyse EM-turneringene for gutter (G16) og jenter (J16). Det skjedde allerede før jul.

Uefa melder på sitt nettsted at medlemslandene ble konsultert før avgjørelsen om å avlyse også for G19 og J19, og at de støtter beslutningen.

– Selv om det er uheldig at aldersbestemte EM ikke kan avvikles i år, må unge utøveres helse og sikkerhet prioriteres, heter det på Uefas nettsted.

Det ble også bestemt at mesterligasluttspillet i futsal flyttes fra Hviterussland til Kroatia. Det skal avvikles i tiden 28. april til 3. mai.

Uefa besluttet dessuten at regeleksperimentet med ekstra innbyttere ved hodeskader skal benyttes under EM-sluttspillet for U21-landslag i Ungarn og Slovenia.

(©NTB)