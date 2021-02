Friidrettsforbundet deler ikke Warholms smittefrykt

sport

Onsdag offentliggjorde forbundet den norske troppen til mesterskapet i polske Torun fra 4. til 7. mars. Den inneholder profilerte navn som Hedda Hynne, Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen.

Sportssjef Erlend Slokvik er klar på at det er smittevernmessig forsvarlig å delta. I en uttalelse henviser han til at Norges Friidrettsforbund har fått flere henvendelser relatert til om det er trygt for norske utøvere å delta i Torun i etterkant av at Karsten Warholm tirsdag offentliggjorde at han dropper mesterskapet.

Friidrettsstjernen begrunnet blant annet valget med at han og apparatet rundt mener «risikoen er større enn gevinsten».

– Med bakgrunn i den smittevernprotokollen arrangøren har presentert, og basert på erfaringer fra andre stevner i Europa denne vinteren, mener vi i det sportslige apparatet og vårt medisinske støtteapparat at det er forsvarlig å sende norske utøvere til Polen. I motsatt fall ville vi naturligvis ikke gjort dette, sier Erlend Slokvik.

