Musiala vraket England og valgte Tyskland

Dermed vraker han England, som han har spilt for på aldersbestemte landslag opp til U21-nivå. Han har også vært innom Tysklands G16-landslag.

– Jeg har hjerte for Tyskland og hjerte for England, og begge vil fortsette å slå. Jeg har tenkt mye på det, men til slutt fulgte jeg magefølelsen som sa meg at Tyskland er rett valg, sa Musiala onsdag til The Athletic og ARD. Han traff avgjørelsen to dager før han fyller 18 år.

Spillere står fritt til å bytte landslag i aldersbestemte klasser, men straks man har spilt turneringskamp for et A-landslag er man låst til den nasjonen.

Overbevist av Löw

Musiala ble født i Tyskland, men familien flyttet til England da han var sju år. Han gikk gradene i Chelseas ungdomsavdeling før Bayern München hentet ham i 2019. Tirsdag ble han den yngste som har scoret for klubben i en mesterligakamp.

Tysklands landslagssjef Joachim Löw ønsker avgjørelsen velkommen. Han møtte Musiala forrige måned i håp om å få ham til å velge «Die Mannschaft».

– Jeg hadde en god og ærlig samtale med landslagssjefen. Han viste meg at det er en klar vei for meg inn i landslaget, sa Musiala.

Debut i mars?

Löw bekrefter at han akter å ta med unggutten i troppen til VM-kvalifiseringskampene i mars.

– Selvsagt kan vi ikke gi ham noen garantier i øyeblikket, men han får nok plass i troppen, som vil være større enn vanlig fordi vi skal spille tre kamper. Han har stort potensial, og vi har fulgt ham en stund allerede, sier Löw.

