Barthold scoret 11 mål i mesterligaseier – Kiel tok poeng uten Sagosen

Dermed holder laget unna i kampen om 3.-plassen i gruppe B. Kiel følger to poeng bak etter 24-24 borte mot Nantes. Sander Sagosen var igjen hjemme i Tyskland på grunn av skade, men Harald Reinkind bidro med to scoringer.

Barthold scoret seks av sine 11 mål for Aalborg på straffekast. Han traff fem ganger i første omgang og seks etter pause i Ukraina. Motor ledet 27-26 tre minutter før slutt, men Barthold satte inn utligningsmålet. Så fastsatte han resultatet med sitt 11. mål på 14 skudd, etter at Henrik Møllgaard først hadde skutt gjestene i ledelse.

Det var et viktig oppgjør i kampen om 3.-plassen. Barcelona har avgjort kampen om gruppeseieren med 13 strake seirer, mens Veszprém har grepet om 2.-plassen. Etter torsdagens seier er Aalborg alene på 3.-plass, to poeng foran Kiel og Motor.

I den andre gruppa styrket Flensburg-Handewitt grepet om 2.-plassen med 28-27-seier over Paris Saint-Germain. Det er to poeng opp til ledende Kielce, som har spilt tre kamper flere, og fem ned til PSG på 3.-plass. Gøran Johannessen scoret fem mål for Flensburg, mens Magnus Abelvik Rød avsluttet fem ganger uten å få ballen i mål.

Alle lagene går videre til åttedelsfinale, og det handler om å skaffe seg best mulig plassering for å få antatt lettere motstander fra den andre gruppa.

