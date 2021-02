Falla tok sølvet da Sundling ble verdensmester

sport

– Det var helt fantastisk. Årets beste dag for min del kom i VM. Stivner over siste bakketoppen, men jeg tar ut alt. Sett på forhånd så hadde jeg ikke turt å gå ut og love en medalje, sa Falla til NRK rett etter finalen.

Hun hadde en tøff sesongstart, men har reist seg mesterlig til mesterskapet i Oberstdorf. Hun tok sølvet foran den slovenske bronsekvinnen Anamarija Lampic.

Falla viste også storform fra start torsdag. I prologen ble hun kun slått av prologspesialist Johanna Hagström. I kvartfinalen gikk hun til i siste bakke og fikk en luke til resten av heatet, inkluderte en av de største medaljefavorittene, svenske Maja Dahlqvist.

I semifinalen ble hun nummer to bak Sundling. Ane Appelkvist Stenseth ble nummer tre i heatet, men gikk videre med beste tid.

– Hun er så rå

Stenseth tok 5.-plassen i finalen, men var etterpå mest opptatt av sølvvinneren.

– Maiken, hun er så rå. Jeg blir så imponert over det hun får til. Hun har så mye press, men slår tilbake gang på gang. Det er så rått å være på lag med henne, sa en tydelig rørt Stenseth til NRK etter rennet.

– Vi er halve startfeltet i finalen. Vi vet selv at vi er god for det når det klaffer, og da er det gøy at det klaffer i VM, la hun til.

Stenseth slapp med skrekken i sin kvartfinale. Hun lå langt bak inn på oppløpet, kom seg ikke inn blant topp to, men berget med 14 hundredeler bedre tid enn nettopp van der Graaf.

I den andre semifinalen gikk Tiril Udnes Weng videre, mens Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng røk ut. Det skjedde etter at tvillingene hadde gått inn i hverandre underveis.

Tvillingene hadde underveis vært både heldige og dyktige i sin kvartfinale da finske Johanna Matintalo og russiske Tatjana Sorina viste alt annet en gode skiferdigheter. Finnen falt, mens russeren måtte gå en omvei av historiske dimensjoner.

Svenskesjokk

Storfavoritten Linn Svahn ble parkert og endte sist i sin semifinale. Svahn hadde da allerede sluppet med skrekken i kvartfinalen. Da lå hun på 3.-plass langt inn på oppløpet, men greide til slutt å ta seg forbi sveitsiske Laurien van der Graaf.

Svahn har imponert denne sesongen og sto med fire seirer i de fire sprintene hun har startet i verdenscupen denne sesongen, senest i Falun for fire uker siden.

Også Dahlqvist røk ut fra semifinaleheatet. Hun var regnet blant favorittene etter flere pallplasser denne sesongen som toppet seg med seier i Ulricehamn for tre uker siden.

