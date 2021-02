IOC-presidenten tror på avgjørelse om utenlandske OL-tilskuere tidlig i mai

sport

Arrangøren har ennå ikke avgjort om det skal legges til rette for at tilskuere fra andre land skal få overvære konkurransene, men Bach sa etter onsdagens styremøte at en avgjørelse må tas om ikke lenge.

Lekene ble utsatt ett år på grunn av viruspandemien. Tokyo-lekene skal innledes 23. juli.

– Billettprogrammet må organiseres, og det må tas hensyn til logistikken. Det gjelder innreiseregler og slikt, så jeg vil anslå at vi må treffe avgjørelsen i slutten av april eller begynnelsen av mai, sa han.

IOCs konkurransedirektør Christophe Dubi sa at det kan bli fattet to separate avgjørelser, en om hvorvidt utlendinger skal slippes inn i landet og på arenaene, og en annen om det skal tillates japanske tilskuere.

– Vi må fatte avgjørelsene så sent som mulig, men også så tidlig som nødvendig. Det er en rekke faktorer å ta hensyn til, og slutten av april er nok riktig for tilskuere fra andre land, sa han.

– Når det gjelder lokale tilskuere er det andre hensyn som gjelder.

Meningsmålinger i Japan har vist at opptil 80 prosent ønsker at lekene skal avlyses eller utsettes ytterligere. Forrige uke overtok Seiko Hashimoto vervet som leder av organisasjonskomiteen. Hun etterfulgte Yoshiro Mori, som måtte trekke seg etter å ha uttalt seg nedsettende om kvinner.

Bach sa onsdag, etter Hashimotos første rapport til styret, at det har vært en «sømløs» overgang til ny ledelse i organisasjonskomiteen.

(©NTB)