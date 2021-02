Leicester røk ut av europaligaen på hjemmebane

sport

Etter en målløs første omgang tok gjestene fra Tsjekkia ledelsen i det 49. minutt. Hjemmeforsvaret greide ikke å finne formasjonen etter et langt Slavia-framspill, og Lukas Provod fikk løpe helt alene inn ved lengste stolpe og bredside Nicolae Stancius innlegg i mål.

Det var Leicesters første baklengsmål i europaligaen på 234 minutter, og det innebar at Premier League-laget måtte score to ganger for å gå videre.

I stedet var det Slavia som scoret igjen da Abdellah Sima fikk rom til å sikte seg inn fra drøyt 20 meter og sendte en rakett i hjørnet i det 79. minutt. 19-åringen scoret sitt fjerde mål i turneringen denne sesongen, flere enn noen annen tenåring.

Dermed er europaligaeventyret over for Brendan Rodgers' menn. Arsenal, Manchester United og Tottenham blir engelske representanter i fredagens trekning, der Molde er blant de mulige motstanderne.

Leicester kan konsentrere seg om jakten på mesterligaplass gjennom Premier League, og om FA-cupen.

(©NTB)