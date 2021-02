Zuccarello med mål og målgivende da Wild vant

sport

Scoringen kom etter et flott overgangsspill om lag ti minutter ut i kampen og var det eneste målet i første periode.

Zuccarello fikk pucken like foran mål fra Kirill Kaprizov, som kunne ha skutt selv, og satte den høyt i mål med et håndleddsskudd fra en trang vinkel.

Det var nordmannens tredje scoring denne sesongen, og han har vært i storform etter skadeavbrekket. 33-åringen har stått over starten av sesongen etter at han opererte en håndleddsskade etter NHL-sluttspillet i fjor.

Natt til tirsdag dominerte han da Minnesota Wild knuste San Jose Sharks 6-2 på bortebane. Zuccarello var delaktig i fire av de seks målene Wild skåret.

Kampen natt til torsdag endte også 6-2, og Zuccarello bidro i tillegg med en målgivende pasning til kampens sjette mål. Det var det lagkamerat Ryan Hartman som sto for nærmere tolv minutter ut i tredje periode. De to siste målene sørget Nico Sturm for.

Zuccarello er den nordmannen som har scoret flest mål i NHL, bemerker Wild på sine nettsider etter kampslutt.

I natt fikk han litt under 13 minutter på isen i det som ble Minnesota Wilds fjerde strake seier. Laget er dermed ett av bare sju lag i NHL som har vunnet fire på rad så langt i sesongen.

(©NTB)