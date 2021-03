Håndballherrenes EM-kvalifisering mot Latvia flyttet

sport

Norges rekruttlandslag var innkalt til å spille kampen på Bekkestua 10. mars, ettersom det samme uke skal spilles OL-kvalifisering i Montenegro 12.-14. mars.

Smittevernhensyn gjør imidlertid at kampen blir flyttet til 29. april og dermed spilles dagen etter bortekampen i Latvia.

Norge har spilt tre kamper i kvalifiseringen til neste års EM i Ungarn og Slovakia. Med seier over Italia og innbyrdes seier over Hviterussland etter to kamper i januar, leder Norge kvalifiseringsgruppen foran kampene mot Latvia.

De tre siste kampene i kvalifiseringen spilles slik:

Bortekamp mot Latvia 28. april, dagen etter spilles kampen Norge – Latvia, og til slutt hjemmekamp mot Italia 2. mai.

