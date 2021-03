Eliteserien i innebandy for menn avbrutt – Tunet er seriemester

sport

Avgjørelsen er fattet på grunn av myndighetenes pause i toppidrettens seriespill, som har gjort at det ikke er spilt kamper siden 19. januar. Lagene rangeres ut fra gjennomsnittlig poengscore, og dermed er Tunet seriemester.

For kvinnenes del vil man prøve å fullføre trippel serie (15 serierunder) i eliteserien, med NM-sluttspill som planlagt fra 26. april. Bandyforbundet opplyser på sitt nettsted at elitelagene ble informert om vedtakene på et digitalt møte tirsdag.

Det gjensto 62 kamper i eliteseriene for menn og kvinner, men av disse vil man prøve å spille åtte kvinnekamper innen 24. april slik at lagene står med 15 kamper hver. Deretter går man til NM-semifinaler.

Velger først

For mennene er følgende lag klare for NM-kvartfinaler: Tunet, Greåker, Sveiva, Slevik, Sandnes, Akerselva, Gjelleråsen og Fredrikstad. Høyest rangerte lag velger motstander først blant de fire nederste, fulgt av toeren og så videre. Dette gjøres 18. mars, og første kvartfinalekamp spilles tidligst 7. april.

Vedtaket om å avslutte mennenes seriespill betyr at Ole Mossin Olesen (Tunet) er poengkonge med 56 målpoeng (24 mål, 32 assist) på 13 kamper. Gustav Franzon (Slevik) er toppscorer med 26 mål på 12 kamper.

Kvalifisering i april

Ingen rykker ned fra eliteserien menn, men Narvik, Sjetne og Ull/Kisa tilbys å spille kvalifisering om en eliteserieplass dersom dette lar seg gjennomføre 9.-11, april.

Heller ikke i kvinnenes serie blir det nedrykk, mens Fjellkameratene, Stavanger og Østensjø tilbys å spille om en eliteserieplass samme helg som mennenes kvalifisering skal gjennomføres.

