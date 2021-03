Koronakaos i Serie A – møtte til kamp selv om motstanderen var isolert i hjembyen

sport

Den italienske ligaen nektet å utsette kampen selv om Torinos karanteneperiode ville utløpe først ved midnatt.

Lazio offentliggjorde laget på sosiale medier, og spillerne inntok banen for oppvarming og kampforberedelser som om kampen skulle spilles. Noen tok selfier, andre slappet av på benken, inntil det var 45 minutter etter fastsatt kamptid og alle kunne gå hjem.

– Man forsvarer ikke ligaens integritet ved å lukke øynene for virkeligheten. Vi kan ikke forlate Torino, det er åpenbart for alle. Om man legger sammen to og to så bør man ikke plundre veldig med å komme til fire, sa Torino-president Urbano Cairo sarkastisk.

Reprise

Det som skjedde tirsdag lignet på scenene da kampen mellom Juventus og Napoli i oktober ikke kunne spilles på grunn av gjestenes koronakarantene. Da møtte Juventus opp til kamp og ble tilkjent 3-0-seier av ligaen, før Italias idrettsforbund tok Napolis anke til følge og opphevet avgjørelsen.

Den kampen vil bli spilt senere. Cairo sa at Torino kommer til å anke dersom laget dømmes til 0-3-tap mot Lazio.

Torino ble rammet av åtte smittetilfeller i spillerstallen og to i trenerstaben. Resten av troppen ble satt i karantene. Kampen mot Sassuolo som skulle vært spilt sist fredag er omberammet til 17. mars, men ligaen ville ikke utsette tirsdagens kamp.

Sampdoria-smitte

Torino er ikke eneste lag som er rammet av smitte. Tirsdag ble det kjent at Sampdoria-stallen er isolert dagen før byderbyet mot Genoa, som følge av en positiv koronaprøve.

Det er ikke kjent hvem som er smittet i klubben som har norske Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen i stallen.

Det skal også være et smittetilfelle i Juventus.

