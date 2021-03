NFF før Montenegro-tur: – Krevende situasjon

sport

Ifølge Worldometers.com er det loggført 76.000 koronatilfeller i landet som bare har vel 600.000 innbyggere. Landets vaksineplaner fungerer dårlig og er kraftig forsinket, ifølge BalkanInsight.

– Vi er klar over situasjonen i Montenegro, og den er krevende. Vi har hatt to personer på befaring. Vi har diskutert smittesituasjonen i landet. Vi reiser som kjent som en lukket kohort og er skjermet fra omgivelsene under hele oppholdet, men samtidig må vi være veldig forsiktige, sier fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Rett før Montenegro-turen spiller Norge borte mot Gibraltar og «hjemmekamp» mot Tyrkia i Malaga. Også disse kampene inngår i VM-kvalifiseringen for menn.

Før fotballen skal begge Norges håndballandslag delta i OL-kvalifisering i Montenegro. Også disse turneringene spilles i hovedstaden Podgorica.

