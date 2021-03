Tidligere Barcelona-president løslatt

sport

Det franske nyhetsbyrået AFP melder tirsdag at Bartomeu og hans tidligere rådgiver Jaume Masferrer tirsdag møtte i domstolen som etterforsker saken.

I en uttalelse heter det at fotballduoen "utøvde retten de har til ikke å snakke, og at retten innvilget betinget løslatelse mens saken etterforskes videre".

Bartomeu var én av flere personer som mandag morgen ble pågrepet i forbindelse med den såkalte «Barcagate»-saken. Katalansk politi gjennomførte i tillegg omfattende søk i den spanske storklubbens lokaler.

Cadena Ser var først ute med opplysningene om politirazziaen. Ifølge radiokanalen har politiet i Catalonia etterforsket klubben i flere måneder.

På bakgrunn av denne etterforskningen ble Bartomeu pågrepet, angivelig i sitt eget hjem mandag.

– FC Barcelona samarbeider fullt ut med de juridiske myndighetene og politiet for å klargjøre fakta og materiale som er en del av etterforskningen. Informasjonen og dokumentene som politiet ber om, er strengt knyttet til detaljer som er relevante for saken, skrev Barcelona i en uttalelse.

«Barcagate» er avsløringen av at daværende klubbpresident Bartomeu angivelig brukte én million euro på et PR-selskap for å styrke sitt eget omdømme.

Bartomeu og hans styre trakk seg i fjor på grunn av konflikten rundt stjernespilleren Lionel Messi. Klubben har siden vært preget av politisk uro og press fra en omfattende gjeld som følge av koronaviruspandemien.

Kommende søndag skal det velges ny klubbpresident i Barcelona.

