Starts daglige leder Christopher MacConnacher bekrefter overfor Fædrelandsvennen at to nye personer rundt A-laget har testet positivt på koronaviruset.

Start-laget har vært i karantene etter at en person i støtteapparatet testet positivt for koronaviruset før helgen. De to nye tilfellene er også i støtteapparatet.

Kristiansand-klubben skal etter planen spille treningskamp mot Mjøndalen lørdag dersom det åpnes opp for kamper og at og det lar seg gjøre med tanke på karanteneregler.

