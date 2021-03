Elabdellaoui tilbake på trening: – Føler meg mye bedre

sport

Torsdag ettermiddag publiserte Galatasaray-proffen Elabdellaoui en Instagram-video der han trener med ball på en innendørsbane.

– Jeg ønsket å oppdatere dere. Jeg føler meg mye bedre, og alt går riktig vei. Jeg er så glad for at jeg kan trene og jobbe med ballen igjen, skriver landslagsbacken.

– Når det er sagt, er det fortsatt en lang vei å gå for meg. Jeg vil gjøre alt i min makt for å komme tilbake sterkere og bedre. Deres bønner og meldinger betyr mer for meg enn jeg noen gang kan forklare, fortsetter Elabdellaoui.

29-åringen ble rammet av en fyrverkeri-ulykke nyttårsaften og var lenge innlagt på sykehus. Det er fortsatt ikke kjent hvor skadde øynene hans er etter ulykken, men Elabdellaoui ser åpenbart godt nok til å behandle ballen på trening.

For en måned siden ble det kjent at Elabdellaoui ikke kommer til å spille fotballkamper igjen denne sesongen. Behandlingen hans har førsteprioritet.

(©NTB)