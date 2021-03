Elverum avsluttet med nytt tap – følelsesladd kveld for Porto

sport

Det var en følelsesladd kveld for Porto, som spilte sin første kamp siden målvakten Alfredo Quintana døde fredag, noen dager etter at han ble rammet av hjertestans under trening. Alle Porto-spillerne hadde hans navn på drakten.

Det var allerede klart at Elverum endte sist i sin gruppe og at laget møter suverene Barcelona i åttedelsfinale.

Elverum fikk spilt bare tre av sju hjemmekamper i egen hall. Tre av de andre hjemmekampene ble spilt i motstanderens arena, mens Elverum ble dømt til 0-10-tap mot Veszprém fordi det var norske innreiseregler som gjorde at kampen ikke kunne spilles.

Alle går videre

Hindrene koronapandemien skapte førte til at EHF besluttet at alle deltakende lag går til cupspillet. Elverum møter Barcelona, som onsdag tok sin 14. strake seier i gruppespillet og er første lag som har gått gjennom mesterligaens gruppespill uten poengtap.

Elverum innledet gruppespillet med borteseier mot Porto 17. september, men greide ikke gjenta bedriften da laget vendte tilbake til samme arena fem og en halv måned senere. Laget ble stående med fem poeng. Det ble seier hjemme mot Mesjkov Brest og uavgjort borte mot Vardar Skopje.

Thomas Solstad var Elverums toppscorer med sju mål. Ni mann tegnet seg i målprotokollen.

Stoppet av smitte

Viruset fortsatte å lage trøbbel for turneringen helt til slutt. Onsdagens kamp mellom Veszprém og Nantes ble avlyst på kort varsel fordi en EHF-representant testet positivt, mens torsdagens kamp mellom Aalborg og Celje ble avlyst på grunn av smitte i den danske klubben.

Harald Reinkind scoret fire mål og Sander Sagosen to da Kiel avsluttet den andre gruppa med 36-30-seier over poengløse Zagreb.

Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød scoret tre mål hver da Flensburg-Handewitt vant 31-28 borte mot Kielce. Laget vant Elverums gruppe med 21 poeng.

Slik blir åttedelsfinalene:

Barcelona (Spania) – Elverum, Flensburg-Handewitt (Tyskland) – Zagreb (Kroatia), Paris Saint-Germain (Frankrike) – Celje (Slovenia), Veszprém (Ungarn) – Vardar Skopje (Nord-Makedonia), Kielce (Polen) – Nantes (Frankrike), Kiel (Tyskland) – Szeged (Ungarn), Mesjkov Brest (Hviterussland) – Motor Zaporozje (Ukraina), Aalborg (Danmark) – Porto (Portugal).

