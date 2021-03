Jakob Ingebrigtsen greit til finale i friidretts-EM – Filip utslått

sport

Jakob Ingebrigtsen hadde full kontroll i det tredje heatet. Han og briten Neil Gourley jogget side over side i mål etter å ha lagt resten av feltet langt bak seg. Gourley fikk seieren på 3.39,84, mens Jakob endte fem hundredeler bak.

– Det var godt gjennomført. Det handlet om å komme videre til finalen, sa Jakob til NRK.

– Jeg prøvde å holde meg borte fra farlige situasjoner i starten. Når man kjemper om plasser kan det skje uheldige ting. Heldigvis ble det satt opp grei fart, så det ble strekk i feltet. Jeg er godt fornøyd. Nå handler det om å spare krefter til finalen i morgen.

Det akter han å jage edelt metall.

Skuffet

Filip Ingebrigtsen skuffet derimot i sitt heat og ble utslått på tid. Han løp inn til fjerdeplass i det første av de fire heatene med 3.41,52. Han var sjanseløs mot spanske Jesus Gomez, som vant heatet på 3.40,75.

De to beste i hvert heat gikk rett til finale, mens fire stykker totalt gikk videre på tid. Etter tre heat var Filip ute av dansen.

– Jeg gjennomførte et bra løp og gjorde det jeg hadde planlagt, men er ikke sterk nok på slutten, dessverre. Jeg håpet jeg skulle føle meg bedre etter et par rolige uker, sa Filip til NRK.

– Jeg er ikke der jeg skal være. Jeg tok en sjanse, men det virker ikke som jeg er helt klar ennå.

Perset

Far Gjert sa til NRK at Filip har vært plaget med vond muskulatur den siste tiden og at det må vurderes om han skal være med i kvalifiseringen på 3000 meter eller ikke.

Norges tredje deltaker Jacob Boutera ble nummer sju i sitt heat med 3.41,67. Det er personlig rekord.

– Jeg er brukbart fornøyd med å perse i forsøksheatet i EM, sa han.

