Støtten rundt VM-boikott øker – NFF frykter 100 millioner i tap

Torsdag kveld stemte et stort flertall av medlemmene på Rosenborgs årsmøte for å be RBK-styret om å gå inn for boikott av Qatar-VM. Det skjedde etter langvarig debatt, og mot sterke anbefalinger fra styreleder Ivar Koteng, melder NRK.

RBK-medlemmene ønsker at klubben skal støtte, eller selv fremme, forslag under fotballtinget 14. mars om at Norge ikke skal delta i fotball-VM i Qatar.

Torsdag opplyste Troms og Finnmark Idrettskrets at styret støtter boikott-initiativet.

«I norsk idrett setter vi våre verdier høyt, med blant annet helse, ærlighet, likeverd og demokrati. Et fotball-VM i Qatar utfordrer våre verdier og vårt menneskesyn i altfor stor grad. Dette bør forplikte idretten å etterleve både praktisk og idrettspolitisk», skriver kretsen.

Tromsø ble nylig den første fotballklubben som tok et klart standpunkt for boikott av VM-sluttspillet i neste sommer. Initiativet kom etter at den britiske storavisen The Guardian i slutten av februar publiserte en rapport som hevder at 6500 fremmedarbeidere har mistet livet i forberedelsene til fotballmesterskapet.

Tallene er omdiskuterte, men myndighetene i Qatar har over tid fått massiv kritikk for forholdene for fremmedarbeiderne.

Fem klubber

Onsdag ble Vålerenga den femte norske klubben som gikk inn for å støtte en boikott av mesterskapet. Odd, Strømsgodset og Viking har alle støttet Tromsøs forslag.

– Styret skriver også i innstillingen at det er viktig å markere at sportsvasking ikke er akseptabelt, sier styreleder Thomas Baardseng i Vålerenga Fotball elite til Vårt Oslo.

Også Norsk Supporterallianse var tirsdag ute og støttet initiativet.

– Vi aksepterer ikke at mennesker dør, eller slaveri eller menneskerettighetsbrudd i fotballens navn. Vi aksepterer heller ikke sportsvasking, innledet de en lengre tråd på Twitter.

NFF ønsker ikke boikott

Norges Fotballforbund har hele tiden ment at en boikott er feil virkemiddel i Qatar-debatten.

– Det har vært vår linje, og så vil det være en diskusjon i fotballfamilien om hvordan vi skal håndtere spørsmålet videre framover. Vår holdning så langt har vært å følge Amnesty Internationals anbefaling om å påvirke i stedet for å boikotte. Så vil vi måtte lytte til hva fotballfamilien mener er riktig strategi, sa fotballpresident Terje Svendsen til NTB forrige uke.

Kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty International Norge er tydelig på at selv om de på generelt basis ikke oppfordrer til boikott av land, er det NFF selv som må vurdere boikottspørsmålet.

– Det er NFFs ansvar å vurdere hvordan de skal gjøre dette på best mulig måte, sier han til NTB.

100 millioner

En boikott kan på kort sikt gi store økonomiske konsekvenser, ifølge generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

– Et forsiktig økonomisk estimat av en boikott er sannsynligvis tapte inntekter på over 100 millioner kroner i 2021, som vil ramme både toppklubber og breddeaktiviteter i norsk fotball, sier han til VG.

Troms og Finnmark Idrettskrets er til nå den eneste kretsen som har støttet initiativet, men leder i Innlandet Idrettskrets, Inger Lilleby Fløgum, sier til NTB at hun er glad for at temaet nå kommer opp.

– Vi må ha en bekymring både rundt det som skjer i Qatar og rundt tildeling av mesterskap generelt. Det er utrolig bra at det blir satt lys på, men i det store og det hele er det fotballforbundet som sitter med nøkkelen, sier hun til NTB.

– Jeg synes det er positivt at fotballklubber ser på dette. Det gjelder også treningsleirer som tilbys til en lav pris. At det gjøres en slik vurdering i klubbene viser at vi har en verdibasert ledelse, tilføyer Fløgum.

