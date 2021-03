Hjelde (17) scoret sitt første seniormål i skotsk eliteserie

sport

17-åringen som er på utlån fra Celtic etter overgangen fra Rosenborg for to år siden, regnes som et kjempetalent og har blitt sammenlignet med Kristoffer Ajer.

I kampen mot Kilmarnock viste den trønderske forsvarsspilleren også fram offensive ferdigheter.

Hjelde, som er sønn av den tidligere toppspilleren Jon Olav Hjelde, ble byttet inn etter bare 22 minutter av kampen. 70 sekunder ut i 2. omgang kvitterte han med et flott mål med venstreslegga da Ross County kontret inn 2-1-ledelse.

Før nordmannens scoring hadde den tidligere Sarpsborg-spilleren Kyle Lafferty gitt Kilmarnock ledelsen, før Billy McKay utlignet like før pause.

McKay la på til 3-1 kun to minutter etter målet til Hjelde og da hjalp det lite for Kilmarnock at Lafferty reduserte til 2-3 kvarteret før slutt.

Ross County risikerte å bli forbigått av bunnlaget Kilmarnock, men med seier skaffer de seg en liten luke til lørdagens motstander.

(©NTB)