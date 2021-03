Norsk mareritt i laghopp: – Det mest positive var en negativ koronatest

sport

Et VM med store kontraster er dermed over for de norske hopperne. Fra Maren Lundbys historiske gull i storbakken, til Halvor Egner Graneruds positive koronaprøve, har det vært et mesterskap som har tappet hoppleiren for krefter. Det så ut til å prege de norske hopperne i lagkonkurransen. Selv uten verdenscupvinner Granerud var Norge blant medaljefavorittene før lagkonkurransen.

Clas Brede Bråthen og resten av landslaget har hatt turbulente dager, og hoppsjefen klarte å dra fram noe godt fra en dårlig dag etter å ha gjennomført mesterskapets siste PCR-test på formiddagen.

– Det mest positive var en negativ koronatest, sa han til NTB.

Det gjaldt også for resten av landslaget, som fikk prøvesvarene like før konkurransen lørdag ettermiddag. Landslagstrener Alexander Stöckl sa seg enig med hoppsjefen. Stöckl var skuffet over innsatsen og gledet seg mest over at han skal hjem til familien etter et krevende mesterskap.

– Jeg er sliten, erkjente han og oppsummerte VM på denne måten:

– Krevende på grunn av smittetilfellet, men ellers bra gjennomført av alle parter, sa han og trakk fram Robert Johanssons sølv i storbakken.

– Ræva

Med kjempesvake hopp av Marius Lindvik og Daniel-André Tande på Norges to første hopp var medaljehåpet så å si ute allerede tidlig i 1. omgang.

– Det var dritt det. Kjedelig. I førsteomgang hopper jeg ræva, rett og slett, sa Lindvik til NTB etter den skuffende norske oppvisningen.

Fasit før avslutningsomgangen var en veldig skuffende sjetteplass, hele 51,2 poeng bak ledende Tyskland og 40 poeng unna medalje.

Norge tok seg riktignok opp etter i 2. omgang, men endte til slutt 72,5 poeng bak Tyskland som tok hjem gullet foran Østerrike på sølvplass. Polen sikret seg tredjeplass og bronse.

Daniel André Forfang rettet opp noe av inntrykket og fløy hele 136 meter i førsteomgang. Det var Forfangs beste hopp i VM, men tross et solid sistehopp i førsteomgang av Johansson var Norge langt bak teten.

– Det er en kjedelig følelse, først og fremst for utøverne. Så får vi forhåpentligvis ta ut enda bedre hopping i 2. omgang, sa hoppsjef Bråthen etter første omgang.

Vertsnasjonen vant i siste hopp

Det skulle bli litt bedre hopping i 2. omgang, der Lindvik fikk til et langt mer akseptabelt hopp på 133 meter. Tande gjorde også en bedre figur med 124,5 meter etter pause, men opp til medaljene var avstanden omtrent like stor som i 1. omgang.

Polen, Tyskland og Østerrike fortsatte å hoppe like godt som i 1. omgang og knivet om seieren. Polakkene åpnet avslutningsomgangen best og jublet hemningsløst nesten hver eneste gang de landet i bunnen av bakken.

Forfang, som kom inn som reserve for Granerud, leverte enda et godt hopp i 2. omgang på 128 meter. På en ellers skuffende dag gjorde det nok godt for 25-åringen.

Johansson avsluttet med et godt hopp på 134 meter, men det holdt bare til 6.-plass for nordmennene som måtte se rivalene kjempe om seieren.

Der trakk Tyskland det lengste strået. Polen ledet før siste runde, men det var tyskerne som kunne juble for seieren.

