Sørloth med scoring og målgivende i Leipzigs storseier

Den norske spissen har slitt med form og spilletid etter overgangen til tysk fotball, men nå ser det endelig ut til å løsne for 25-åringen.

I forrige ligakamp mot Borussia Mönchengladbach ble Sørloth matchvinner på overtid i 3-2-seieren etter at han ble byttet inn til pause. Dermed fikk han starte lørdagens kamp og tok veldig godt vare på muligheten.

Christopher Nkunku hadde gitt Leipzig ledelsen 1–0 før pause og etter 64 minutters spill var det Sørloths tur til å sette ballen i mål. Laget vant ballen høyt i banen før Nkunku spilte fri Sørloth, som hadde få problemer med å score fra kort hold.

Som i kampen mot Mönchengladbach skulle Sørloth også sørge for en målgivende pasning, for etter 79 minutter serverte han svenske Emil Forsberg som satte prikken over i-en for Leipzig med 3–0.

Seieren sørget for at Leipzig tok over tabelltoppen før Bayern Münchens storkamp mot Borussia Dortmund lørdag kveld.

