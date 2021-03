Bjørgen toer i Vasaloppet – seier til Gjerdalen

sport

I snaut 80 kilometer var det full spenning i duellen mellom Bjørgen og Lina Korsgren, men i avslutningen var den svenske tittelforsvareren klart sterkest.

Bjørgen maktet ikke å holde tritt da Korsgren økte tempoet med litt over en mil igjen til mål i Mora. Luken ble stadig større de siste kilometerne, og til slutt skilte det 42 sekunder.

Konkurransen var Bjørgens første i sporet siden hun la opp som langrennsløper i april 2018. Trønderen varslet i mai i fjor at hun skulle trene seg opp til Vasaloppet.

– Dette var artig. I starten ble det en transportetappe, og jeg følte meg veldig bra da det var fire mil igjen. Men jeg merket at det ble tøft da gutta kom opp. Det var brutalt å henge med på den farten der, sa Bjørgen til SVT.

Etterlengtet

Tord Asle Gjerdalen vant herreklassen for første gang. 37-åringen hadde inntil søndag en fjerdeplass som beste resultat i det tradisjonsrike langløpet. Den norske veteranen slo det svenske hjemmehåpet Anton Karlsson med 36 sekunder.

Det er niende gang på rad at en nordmann vinner herrenes utgave av Vasaloppet. På kvinnesiden er fortsatt Laila Kveli siste norske vinner (2014).

Været var ideelt for raske tider. Gjerdalens vinnertid på 3.28.18 knuste rekorden med vel ti minutter. Korsgren gikk også inn til klar bestetid (3.52.08).

Annerledes

På grunn av koronapandemien var det kun eliteløpere som fikk stille til start. For første gang var det også separate starttider for kvinner og menn. Med ny plass for målgangen var også oppløpet 100 meter kortere enn tidligere.

Bjørgen hadde opprinnelig tenkt å gå Marcialonga i Italia som en oppladning til Vasaloppet, men der kunne ikke 40-åringen delta etter å ha glemt å registrere seg inn i antidopingprogrammet Adams.

Søndagens løp var Bjørgens debut i Ski Classics, men det var ikke første gang at hun gikk deler av løypene i Vasaloppet. I 2006 vant hun den halve distansen på 45 kilometer i verdenscupen. Den gang seiret hun overlegent foran Hilde Gjermundshaug Pedersen.

Bjørgen vil vente med å si i hvilken grad søndagens opplevelse ga mersmak.

– Får vente og se. Jeg trenger en uke til å evaluere det, sa hun med et smil på spørsmål om hun blir å se i Vasaloppet også i årene som kommer.

