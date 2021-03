Iversen: – Klæbo er den moralske vinneren, jeg skal gi ham en god klem

sport

Klæbo ble diskvalifisert etter en situasjon som endte med stavbrudd for rivalen Aleksandr Bolsjunov på oppløpet. Dermed ble Iversens andreplass til en gullmedalje.

Etter å ha fått gullet rundt halsen, følte Iversen med lagkameraten.

– Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg fikk det gullet her, det føles ikke helt fortjent, men det er en stor dag for meg uansett, sa Iversen til NRK.

– Det er blitt et drømmemesterskap for meg. Det blir en veldig spesiell dag, men jeg må bare nyte følelsen av at jeg lyktes og klarte å komme i form, sa Iversen.

Han støtter ikke juryavgjørelsen om å diske Klæbo.

– Jeg er veldig lei meg på Johannes sine vegne, det føles feil ut for ham. Jeg vil gi ham en god klem, han er den moralske vinneren i dag. Men det vil bli en feiring på hotellet uansett, for jeg ble nummer to og fikk gull. Det må feires, sa Iversen.

