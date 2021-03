Jakob Ingebrigtsen tok nytt EM-gull: – Man føler seg litt uslåelig

sport

Ingebrigtsen løp inn til seier på 1500-meteren fredag, men ble først diskvalifisert, før juryen seinere snudde og ga ham gullet etter å ha tatt den norske anken til følge.

Søndag var Ingebrigtsen i en egen klasse da han som storfavoritt løp inn til gullet på 3000-meteren.

– Jeg lå vel i front fra første meter, og så byttet vi på litt selvfølgelig. Men jeg tenkte at det var verre for meg mentalt om det ble et raskt løp i denne finalen. Så jeg la meg i front for å holde det rolig. Det fungerte overraskende lenge, sa Ingebrigtsen til NRK.

Gulldobbel

Han var storfornøyd med å ta med seg to gullmedaljer hjem fra Polen.

– Man føler seg litt uslåelig når man kommer inn på oppløpet først etter å ha vært i front nesten hele veien, sa Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen la seg i tet fra start, og var tydelig mannen alle konkurrentene fulgte med på. Ut fra siste sving fikk han et forsprang til rivalene, og han løp i mål til tida 7.48,20 og en klar seier.

Nordmannen vant også denne distansen i innendørs-EM for to år siden, men klarte ikke da å bli dobbeltmester slik han gjorde i år.

Nordås perset

EM i Torun endte dermed på best tenkelig vis for Ingebrigtsen. Han truet med å reise hjem fra mesterskapet i protest dersom avgjørelsen om å frata ham 1500-metergullet ble stående.

I stedet ble han værende og kan i stedet reise hjem med to gullmedaljer.

Narve Gilje Nordås løp inn til 5.-plass og personlig bestenotering med tida 7.50,21.

Flere friidrettsstjerner, blant dem Karsten Warholm, har valgt å droppe mesterskapet i polske Torun på grunn av smittefrykt.