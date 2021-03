Skiskyting: Tarjei Bø vant jaktstarten i Nove Mesto etter superløp

sport

Tarjei Bø startet ti sekunder bak ledelsen i søndagens jaktstart og vant etter god skyting med bare én bom på fire skytinger.

Johannes Thingnes Bø gikk seg opp til en andreplass fra lørdagens 11.- plass, og kom i mål åtte sekunder etter bror Tarjei.

Vinneren sa til NRK at han har slitt med skyteformen, men at det var godt at det nå løsnet.

– Jeg har slitt litt med tjueskuddsrenn, men i år har jeg to seire, på fellesstart og nå jaktstart. Jeg bommet på sisteskuddet i går, så jeg var veldig fokusert på å treffe i dag, sa Bø i seiersintervjuet.

Tarjei Bø fulgte franske Emilien Jacquelin inn til siste skyting. Der skjøt nordmannen fullt hus mens nevnte Jaquelin bommet.

Bø sa i seiersintervjuet at han nok ikke hadde hatt noen sjans om Jacquelin også hadde fylt på siste skyting, og at det bare var å gå på når det ble fransk bom.

Bø gikk dermed ut i ensom majestet på sisterunden og vant komfortabelt.

VM-kongen Sturla Holm Lægreid kom i mål som nummer fem etter å ha startet likt som vinner Tarjei Bø.

