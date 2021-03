Skjelbred må ta MR-undersøkelse av kneet

sport

MR-undersøkelsen kommer i kjølvannet av en smell i kneet hans for litt over en uke siden, melder Adresseavisen.

Rosenborgs medisinske sjef, Reidar Due, bekrefter at det er en skade på leddbåndet.

– Per har pådratt seg en skade av det mediale leddbåndet i høyre kne. Han skal undersøkes av ortoped, og vi skal ta et MR-bilde, sier han.

Midtbanemannen har også mistet RBKs to internkamper. Og nå, etter å ha vurdert situasjonen, har man bestemt at skaden trengs å bli tatt et MR-bilde av.

Det var under lagets treningsleir på Frøya at hendelsen fant sted.

Skjelbred kom i fjor tilbake til Rosenborg etter profflivet i Tyskland.

