Superduoen Kane og Bale herjer for Spurs – nå venter Arsenal og Ødegaard

Crystal Palace kom til Tottenhams hjemmebane med håp om å kapre poeng, men ble utspilt av de to Tottenham-stjernene. Gareth Bale, som har vært utskjelt både i Real Madrid og avskrevet etter Tottenham-returen, ser plutselig ut som en av verdens beste vinger igjen.

Han fortsatte storformen søndag, og både scoret og la opp til store sjanser for lagkameratene. Harry Kane var ikke stort dårligere, og med sine to scoringer er han nå oppe i 15 og med i kampen om toppscorertittelen for fullt.

– Jeg synes mange gjorde en bra kamp. Det er litt urettferdig ikke å nevne alle, jeg føler at flere av guttene hadde en veldig god kamp, sa José Mourinho i et intervju vist på TV 2.

– Gareth og Kane scoret noen utrolige mål, la portugiseren til.

Vil ta vare på Bale

Han mener Bale nå har funnet roen han trenger, og vil gjøre alt for å ta vare på stjernevingen.

– Han skal ha all ære for det. Vi stoler på ham, vi vil ikke at han skal bli utslitt, så etter en time har vi kontakt og planen er at vi bytter ham ut når han begynner å bli sliten. Vi må ta vare på ham, for vi trenger ham. Det er så enkelt som det. Han gir så mye til laget, sa Mourinho.

Heung Min-son kom litt i skyggen av Bale og Kane, men bidro med en assist til Kanes 4-1-mål. De to har skapt 14 Premier League-mål sammen i år, noe som ifølge Opta er rekord i serien.

Mourinhos gutter er oppe på sjetteplass, to poeng bak byrival Chelsea som er på fjerde.

Kane-kanon som høydepunkt

Etter en intens, men jevn start på kampen, tok Tottenham første stikk etter 25 minutter. Tottenham presset høyt, og Lucas Moura kriget til seg ballen. Den endte hos Kane, som lekkert serverte Bale.

Waliseren trengte bare å bredside ballen i mål.

Christian Benteke skapte spenning i kampen da han utlignet like før pause, men i andre omgang var det duket for show med Kane og Bale i hovedrollene.

Omgangen var bare fem minutter gammel da Bale startet og avsluttet angrepet som ga 2-1. Bale headet enkelt ballen i mål etter en smart stuss fra nettopp Kane.

Etter to målgivende, ville Kane score selv. 3-1 ble kampens høydepunkt. Kane klinte til fra 16-metersstreken og feiet ballen opp i krysset.

Kvarteret før full tid, etter at Bale hadde fått gå av banen for å hvile seg, scoret Kane igjen på en kopi av 1-0-målet. Denne gang var det Son Heung-min som spilte ballen på tvers av femmeteren, og Kane som kunne trille den i mål.

Ødegaard neste

Like etter ble Kane byttet ut. Han og Bale vekslet muntre ord på benken, og radarduoen ser ut til å ha funnet hverandre også sosialt.

Dersom de fortsetter i denne formen ut sesongen kan Tottenham bli en reell utfordrer i kampen om Champions League-plass.

Neste helg venter byderby mot Arsenal og Martin Ødegaard.

