Klæbo og Østberg Amundsen-tvillingene til verdenscupavslutningen i Sveits

sport

Det er klart etter at Norges Skiforbund presenterte troppen til rennene i Engadin mandag.

Den inneholder store deler av troppen som de siste ukene har konkurrert om VM-medaljer i Oberstdorf. På kvinnesiden får imidlertid Marte Skaanes og Hedda Østberg Amundsen sjansen.

På herresiden er det funnet plass til Daniel Stock.

Hedda Østberg Amundsen er tvillingsøster til Harald Østberg Amundsen, som tok bronsemedalje på 15-kilometeren i fri teknikk i VM. Med i troppen er også tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng.

Det er ikke hverdagskost at to tvillingpar går verdenscup for Norge.

Ny femmil for Klæbo

10 og 15 km klassisk fellesstart samt 30 og 50 km fri teknikk jaktstart står på programmet i Sveits.

Johannes Høsflot Klæbo er dermed klar for en ny femmil etter søndagens VM-drama i Tyskland. Der var han først over målstreken, men ble siden disket for å obstruert russiske Alexandr Bolsjunov.

Norges Skiforbund har varslet at det jobbes med å anke avgjørelsen til Det internasjonale skiforbundets appellkomité.

Emil Iversen ble som følge av Klæbo-disken utropt til verdensmester. Han var andremann i mål. Kommende helg blir det imidlertid ingen ny femmil for landslagsprofilen.

Mens resten av landslagskollegene forflyttet seg videre til Sveits mandag, reiste Iversen hjem for å hvile.

Kvinner:

Hedda Østberg Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Marte Skaanes, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

Menn:

Harald Østberg Amundsen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Jon Rolf Skamo Hope, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Daniel Stock, Erik Valnes.

(©NTB)