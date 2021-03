Bolsjunov fremdeles på prøve – kan bli utestengt i to verdenscuphelger

sport

Før VM i Oberstdorf opplyste presidenten i Russlands skiforbund, Jelena Välbe, til Sport.ru at prøvetiden gjaldt for fem renn.

Til NTB bekrefter derimot rennsjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, at prøvetiden gjelder for fem såkalte «events». VM regnes som ett «event», noe også enkelte verdenscuphelger gjør.

Prøvetiden vil derfor også gjelde for verdenscuphelgene i Ruka, Lillehammer og Davos neste sesong.

Mignerey presiserer dessuten at den eventuelle straffen gjelder for to verdenscuphelger og ikke to renn.

Straffen vil bli utløst ved obstruksjoner og usportslig oppførsel.

Skulle appellkommisjonen mene at russeren hadde skyld i uhellet med Johannes Høsflot Klæbo på søndagens femmil i VM, kan dermed Bolsjunov i teorien miste verdenscupavslutningen i sveitsiske Engadin kommende helg.

Det er derimot lite trolig at straffen inntreffer allerede da, fordi den må godkjennes av FIS-styret, opplyser Mignerey.

