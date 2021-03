Johaug vant mest og tjente best i VM

sport

Johaugs dominans gjorde henne til den best «betalte» utøveren i verdensmesterskapet med 513.536 kroner i premiepenger.

Hans Christer Holund (to gull og en bronse) toppet hos de norske herreløperne i langrenn med 295.472. Aleksandr Bolsjunov (350.224) var best etter fire medaljer.

Tyskeren Karl Geiger hadde et flott VM i hjembyen med to gull, ett sølv og en bronse. Det gjorde ham til best betalte hopper med 436.316 kroner. Robert Johansson dro inn 246.119 på to sølvmedaljer.

For Maren Lundby ble det 208.882 kroner inn på konto etter hele fire medaljer (ett gull, to sølv og en bronse).

Jarl Magnus Riiber reiste på sin side fra Oberstdorf med to gull og to sølv. Det ga ham 281.283 bonuskroner som beste kombinertmann. Gyda Westvold Hansen toppet blant kombijentene med ett gull og 37.700 kroner.

I tillegg til premiepengene fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) og arrangøren i Oberstdorf, har utøverne egne resultatbaserte bonuser fra sponsorer.

