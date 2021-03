Löw gir seg som tysk landslagssjef – Klopp avviser at han er aktuell som erstatter

sport

Det tyske fotballforbundet (DFB) bekreftet at Löw gir seg etter EM på sine nettsider tirsdag.

Löw skal selv har bedt om å få avslutte sin kontrakt etter det utsatte sluttspillet som bare er noen måneder unna.

– Jeg går til dette bevisste skrittet full av stolthet og med enorm takknemlighet, men fortsetter samtidig å være veldig motivert når det kommer til den kommende EM-turneringen, sier Löw i en uttalelse.

– Stolt fordi det for meg er veldig spesielt og en ære å jobbe for landet mitt. Og fordi jeg har jobbet med de beste fotballspillerne i landet i nesten 17 år og støttet dem i deres utvikling, tilføyer han.

Klopp avfeide rykter

Bayern München-trener Hansi Flick er nevnt som en mulig arvtaker i jobben som landslagssjef. Det samme er Liverpool-manager Jürgen Klopp. Også Lothar Matthäus og Ralf Rangnick er nevnt.

På en pressekonferanse tirsdag avfeide Liverpool-manager Klopp at han vil forlate Merseyside for å ta over det tyske landslaget.

– Om jeg er ledig for Tyskland-jobben etter sommeren? Nei, det er jeg ikke, sa Klopp.

Han la til at Löw har gjort en god jobb med «Die Mannschaft», og at han har vært en av de beste trenerne som har hatt ansvar for landslaget.

Klopp sa at han respekterer kontrakter, og at det også er en grunn til at han ikke vil forlate Liverpool.

– Jeg har tre år igjen i Liverpool. Det er enkelt. Du signerer en kontrakt, og du forholder deg til den, sa han.

Empati og medmenneskelighet

Høydepunktet i Löws periode som landslagssjef er VM-triumfen i Brasil i 2014.

61-åringen var assistenttrener for Jürgen Klinsmann i perioden 2004 til 2006, før han selv overtok hovedansvaret.

– Jeg har stor respekt for Joachim Löws avgjørelse. DFB vet hva vi har i Jogi, han er en av de største trenerne i fotballverdenen. Jogi Löw har prget tysk fotball som ingen andre i årevis. Ikke bare på grunn av hans sportslige prestasjoner, men også hans empati og medmenneskelighet, sier den tyske fotballpresidenten Fritz Keller.

Han applauderer at Löw allerede nå gir beskjed om at han må ha en arvtaker etter sommerens sluttspill.

– Det faktum at han på et tidlig tidspunkt informerte oss om sin beslutning, er veldig anstendig. Han gir oss i DFB den nødvendige tiden, sier Keller.

Ved siden av VM-triumfen i 2014 har Löw ledet Tyskland til EM-finale i 2008. I 2010-VM ble det semifinalespill, og samme utfall ble det i EM i 2012 og 2016.

En gyllen årgang spillere bestående av blant andre Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira og Mesut Özil har vært sentrale i Löws regjeringstid.

(©NTB)