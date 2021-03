NFF må ta avgjørelse om seriestart denne uken

sport

Norges Fotballforbund fikk ingen oppløftende nyheter i tirsdagens koronaoppdatering fra regjeringen. Seriestarten 5. april nærmer seg raskt.

– Vi vil ta en beslutning i løpet av uken for om vi kan starte opp som planlagt. Nå må vi se på alle seriene i sammenheng, sier toppfotballdirektør Klaveness til NTB.

– Vi må selvsagt lytte til bekymringen regjeringen ytret i dag og konstaterer at vi ikke fikk noe positivt svar. Det var ingenting på dagens pressekonferanse som gjorde at vi blir særlig optimistiske, sier hun.

Risikerer utsettelse

Klaveness hadde en positiv følelse etter møtet mellom idretten og statsminister Erna Solberg (H) i forrige uke. Hun trodde helt klart på at klubbenes treningskamper kunne få snarlig grønt lys.

Etter tirsdagens pressekonferanse og signalene fra Solberg er situasjonen litt snudd.

– Vi har fått vite fra regjeringen at ting er vanskelig og at mange må vente til over påske. Dette lytter vi selvsagt til, sier Klaveness.

Toppserien og 1. divisjon for kvinner skulle opprinnelig starte 20. mars. Seriestarten der er foreløpig utsatt. Eliteserien og 1. divisjon for menn skal etter planen ha sin seriestart 5. og 6. april, men etter tirsdagens signaler er datoene høyst usikre.

– Kritisk

Statsminister Solberg sa på tirsdagens pressekonferanse at de fleste må vente til etter påske med å kunne drive idrett. NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt kaller situasjonen kritisk.

– Det er kritisk akkurat nå. Vi har ingen avklaringer rundt dette. Vi er i dialog med klubbene og må ha klar en konklusjon innen relativt kort tid, sa Bjerketvedt til NTB etter statsministerens redegjørelse.

Norges idrettsforbund opplyser at man fortsatt forholder seg til at det skal komme nye vurderinger om idretten fra regjeringshold innen midten av mars.

