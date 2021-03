NFF-styret vil ha ekstraordinært ting for å diskutere Qatar-boikott

sport

Det opplyser fotballpresident Terje Svendsen på NFFs nettsider tirsdag.

Det var Norsk Toppfotball som først tok til orde for at Qatar-debatten bør legges til et ekstraordinært fotballting. Mandag møttes fotballforbundets styre for å diskutere saken.

– Skal vi sikre en ønsket og varig endring må et vedtak i denne saken bygge på grundig saksbehandling og et godt, dokumenterbart grunnlag. Styret synes forslaget om å bruke tiden på denne debatten er et godt forslag, og støtter derfor initiativet om å innkalle til ekstraordinært forbundsting til høsten, sier fotballpresident Svendsen.

En rekke eliteserieklubber har den siste tiden tatt til orde for at Norge bør boikotte neste års VM-sluttspill i Qatar. Bakgrunnen er blant annet kritikken som er rettet mot fremmedarbeidernes arbeidsforhold i landet.

Tema på tinget

Kommende helg er det ventet at Qatar-debatten blir et tema på fotballtinget. I teorien kan en norsk boikott også bli besluttet.

Dersom boikott-spørsmålet formelt skal bli en sak på tinget, må det komme et benkeforslag om dette. Deretter må to tredeler av tingdelegatene stille seg bak at saken skal behandles.

En eventuell boikott kan så vedtas med simpelt flertall.

Fotballpresidenten ønsker den siste tidens Qatar-debatt velkommen.

– Engasjementet er bra. Noen mener boikott er riktig virkemiddel, andre mener ikke dette er riktig virkemiddel for å oppnå ønsket effekt. Forbundsstyret mener at denne saken ikke alene kan handle om boikott eller ikke boikott av VM i Qatar. Spørsmålet og arbeidet må settes i en større og viktigere sammenheng, sier Svendsen.

Bredere perspektiv

Sammen med sitt styre mener han at diskusjonen også må handle om hvordan norsk fotball forholde seg til spørsmål knyttet til menneskerettighetsbrudd i andre land hvor det arrangeres fotballkamper.

NFF-styret peker på at andre store mesterskap arrangeres i tilsvarende land som Qatar, og det pekes også på at norske myndigheter og næringsvirksomheter har tilstedeværelse i blant annet Qatar.

Tirsdag meldte VG at 16 av 18 fotballkretser stiller seg bak initiativet om et ekstraordinært fotballting der boikott av Qatar-VM er eneste punkt på agendaen.

En rekke eliteserieklubber har fattet vedtak om støtte til en VM-boikott. Også Norsk Supporterallianse er på samme linje.

