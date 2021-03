Nettsted: Ingen utenlandske tilskuere i OL

sport

Det har tidligere vært spekulert i at OL må gå uten tilreisende publikum. Og ifølge Kyodo har den japanske regjeringen nå bestemt seg for at utlendinger ikke får komme og se lekene i sommer.

Årsaken skal være frykt for smittespredning og de forskjellige virusmutasjonene og -variantene.

I forrige uke sa presidenten for OL-komiteen, Seiko Hashimoto, at man gjerne vil ha publikum under lekene, men at det kan bli vanskelig.

– Vi hadde virkelig likt å ha folk fra hele verden på et fullt stadion, men så lenge helsesituasjonen i Japan ikke er perfekt, vil det skape problemer, sa hun.

Ifølge Kyodo vil det i april besluttes hvor mange tilskuere man skal slippe inn på OL-anleggene.

