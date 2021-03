Oliveira skjøt Juventus ut av mesterligaen da Ronaldo snudde ryggen til

sport

Juventus vendte 0-1 ved pause til 2-1 og tvang fram ekstraomganger, men Oliveiras frispark fra godt og vel 25 meter ble bortemålet som sendte den portugisiske klubben til kvartfinale.

Cristiano Ronaldo kom knapt til en sjanse mot et Porto-forsvar styrt av Pepe, hans mangeårige lagkompis fra Real Madrid og Portugals landslag. I stedet blamerte superstjernen seg da han som del av en halvhjertet mur snudde ryggen til Oliveiras frispark i det 115. minutt.

Alle spillerne hoppet opp, og det flate skuddet gikk mellom beina på Ronaldo, under føttene på Adrien Rabiot og føk i mål ved stolpen bak keeper Wojciech Szczesny til 2-2.

Rabiot satte inn et vinnermål for Juventus to minutter senere, men 3-2 var ett mål for lite for vertene, som ble slått ut på bortemålsregelen.

Innbytter Matthijs de Ligt ropte på straffe på overtid, men ble ikke hørt av dommeren, og Juventus er for annet år på rad utslått av mesterligaen allerede i åttedelsfinalen.

Porto var eneste hjemmelag som vant første oppgjør i åttedelsfinalen, og Oliveiras straffespark i første omgang ga ledelse ved pause i Torino. To mål av Federico Chiesa vendte kampen for Juventus, ett før og ett etter at Mehdi Taremi pådro seg to gule kort på to minutter og ble utvist.

Tross store Juventus-sjanser ble det ikke noe tredje mål i ordinær tid, og i ekstraomgangene avgjorde gjestene.

Forrykende

Kampen fikk en forrykende innledning. Juventus kom til en kjempesjanse allerede etter to minutter, da Juan Cuadrado fant Alvaro Morata helt alene i feltet. Han nikket fra kort hold, men Agustin Marchesin svarte med en kjemperedning, en av flere.

I minuttene som fulgte fikk Porto knapt låne ballen, men gjestene viste sine hensikter da de endelig fikk fatt i den. Leonardo Bonuccis pasningsfeil ble straffet med en lynkontring der Moussa Marega kom gjennom og kranglet ballen forbi keeper, men fikk den for langt fra seg.

Rett etter ble Cuadrados defensive svakheter avslørt av Zaidu, som satte opp Mehdi Taremi for en dobbeltsjanse. Skuddet ble blokkert av Bonucci, mens returen spratt i krysset og ut.

Før halvspilt omgang kom bortemålet Porto jaget. Marega la inn fra høyre, og Tarebi ble felt av Merih Demiral inne foran mål. Oliveira fintet ut keeper og sendte ballen flatt i mål.

Smeller

Ved pause ledet Porto 3-1 sammenlagt, og det var et langt mer defensivt innstilt lag som kom ut til andre halvdel. Chiesa skapte ny spenning med sin scoring allerede i det 48. minutt. Ronaldo fikk et langt oppspill og dempet ballen tilbake til Chiesa, som banket den i krysset.

Fem minutter senere pådro Taremi seg på idiotisk vis sitt annet gule kort ved å sparke bort ballen etter en avblåsning, og Porto måtte spille videre med ti mann.

Chiesa kom til en kjempesjanse da han i det 57. minutt løp inn bak ryggen til Jesus Corona og tok ned en bakromspasning. Han fikk ballen forbi keeper, men Pepe løp ham opp før han fikk rullet ballen i tomt mål.

Seks minutter senere scoret Chiesa sitt annet mål i kampen, og dermed sto det 3-3 sammenlagt. Cuadrado slo nok et perfekt innlegg fra høyre, og Chiesa møtte det med et ustoppelig hodestøt.

På overtid fikk Morata ballen i mål, men han var vinket av for offside. Deretter skrudde Cuadrado ballen i tverrliggeren før det ble ekstraomganger.

(©NTB)